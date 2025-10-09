Съревнование на силата, ума и стратегията очаква зрителите на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Племената на Завоевателите и Лечителите ще излязат едно срещу друго за зрелищни морски борби на тепиха в Дивия север. Само най-сръчните и пресметливи играчи ще запишат успех, а загубилия отбор го очакват тежки номинации.

Д-р Петров: Фифо успя да ме подготви за „Игри на волята“ за четири месеца

За нова среща край огъня с водещата Ралица Паскалева ще се съберат и Феномените. След разочароващото представяне на муай-тай състезателката Гордиенко и последвалата загуба вчера, днес Сините ще трябва да решат кои двама воини от своите редици да изпратят на битка за спасение.

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Освен на Арената, напрегната обстановка ще има и на трите локации в играта - Резиденцията, Стопанството и Изолатора. Някои досегашни съюзи ще бъдат изненадващо прекратени, а на други ще бъде поставено ново начало.

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Кои ще са четиримата номинирани в “Игри на волята” тази седмица и каква тежест имат приятелствата в голямата надпревара за 100 000 лв.? Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова