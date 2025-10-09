Какво е подтикнало неврохирургът да се запише за кастинг, кое е било най-трудното изпитание за него в предаването и поддържа ли отношения извън играта с останалите участници от своето племе?

Участието в „Игри на волята“ за мен беше като наркотик. Колкото повече стоиш, толкова повече искаш да останеш още. Сигурен съм, че който завърши втори, ще е искал да стане първи. Преживяването е страхотно и съм страшно щастлив, че имах възможността да го изпитам, макар и на тези години. Истината е, че с професията, която съм си избрал, е доста трудно поддържането на добро физическо здраве. Когато се отдадеш на професия, семейство и няколко хобита, е трудно да се подготвиш достатъчно добре, за да влезеш в „Игри на волята“, разказва д-р Петров.

Докато заедно с децата и съпругата му гледат предишните сезони на „Игри на волята“ вкъщи, след силно емоционална битка, отдолу на екрана излиза надписа „запиши се на кастинг“. Децата го питат дали ще може да участва и той им казва: „Мога, разбира се и ще смачкам всички останали, ако отида“. Нещата се случват като на шега, а д-р Петров признава, че дори не е очаквал да го повикат и на първия кастинг. Камо ли да влезе в предаването.

„Преди първия кастинг продължавах успешно серията от упражнения, която бях започнал преди 12 години – най-сериозната ми тренировка беше да се качвам пеша до вкъщи, до третия етаж, когато се прибирам. Бях занемарил всякакъв вид физически активности. Понякога ритах топка с децата пред блока. Отивайки на кастинга, бях напълно неподготвен. В момента, в който се събрахме на стадиона, където трябваше да правим обиколките, около мен се събраха млади и тренирани момчета и момичета, си дадох сметка колко неподготвен съм. Имаше един по-възрастен мъж от мен, който цял живот беше тренирал бойни изкуства, а сега преподаваше на шест групи деца. Минаха ми мисли в главата да си ходя в болницата и да не се излагам. Обаче тръгнахме да тичаме, а повече от тренираните спортисти се отказаха психологически. Дадох си зор и си казах: „Или ще ме изнасят оттук с линейка или първия няма да ме изпревари и да ме затвори.“ Стигнах до интервюто. Интересното при него беше, че ме питаха как смятам да играя с младите и тренирани момчета и момичета, аз отвърнах, че имам цели 4 месеца да наваксам и да ги настигна.“

Д-р Петров разказва, че през тези четири месеца разчита на помощта на треньор, за да влезе във форма. „Говорим за Фифо. Той е човек, който умее да те подготви страшно добре физически. Успява да изцеди всяка капчица енергия, която имаш по време на тренировката. Не ти позволява да се откажеш, когато се измориш. Трябва да преодолееш този момент и да продължиш доколкото можеш. Свалих около 5-6 кг., но по-скоро се трансформирах. Видя се, че подготовката ми не е била съвсем достатъчна. Но е една мотивация за хората, които няма да имат достатъчно време. Да знаят, че могат да влязат в прилична форма, за да се запишат за участие.“

Според д-р Петров не е препоръчително да влезеш в „Игри на волята“ прекалено слаб и изпилен. „Ясно е, че няма как даден играч или племе да е през цялото време в Резиденцията, където има достатъчно храна. Гладът в предаването е задължителен. И е добре да имаш натрупана малко мазнина, която организмът може да използва в такива моменти. По този начин не консумираш толкова мускула. Това е вид подготовка за стреса, който те очаква.“

Д-р Петров разкрива, че се е запалил по кросфита. Планира да участва и в състезания в бъдеще. Счита, че е влязъл подготвен психологически в Игрите. Най-трудно от физическите изпитания според него е пазенето на баланс на голяма височина. „Изпитанието върху варелите, въпреки че сме обезопасени с въже, задейства чувството за самосъхранение. Може би това беше единственият компонент, за който не бях подготвен и за жалост точно той ми се падна.“

За коалициите в „Игри на волята“

„Има едно златно правило в предаването. Ако нещо не се е случило пред камера, то въобще не се е случило. В случая жените и по-конкретно д-р Пекин, в момента, в който влязоха другите две момичета (които трябваше да са бушони), решиха да сме шесторна коалиция. По това време аз дори не бях споменал думата коалиция. Започнаха да си говорят по ъглите и ми се срина доверието към тях. След това, когато седнахме на масата, се оказа, че се познават от преди предаването и са тренирали заедно. Навързах две и две и ми стана ясно, че може би планират нещо различно от предварителната ни договорка. И бях длъжен да се защитя. Но го направих пред камерите, както трябва да бъде. Излезе, че аз първи сформирам коалицията и разделям племето, което всъщност не е точно така. Аз не съм искал да правя коалиции, а да си играя играта стратегически. Исках на битките да намирам правилните елементи и как да мина по правилния начин. Коалицията беше поведена от жените“, разказва д-р Петров и признава, че извън предаването не поддържа контакт с д-р Пекин и с Карина. С Гизем и д-р Коеджикова имат приказка. С Иван, с когото тренират заедно, са на „здравей, здрасти“.

Д-р Петров споделя, че след излизането си от предаването, посещава най-близкия супермаркет, купува си 6 десертчета, един сладолед, 2-3 енергийни напитки, чипсове и 5 литра минерална вода. Прибира ги в колата и потегля към София в 21.00 ч. вечерта. „По пътя качих 2 кг, но беше екстремно прибиране. Прибрах се в 3 през нощта.“

Д-р Петров разказва, че е трето поколение лекар и това е традиция, която по-голямата му сестра и братовчед не продължават. Баща му също е неврохирург и коремен хирург. „Неврохирургията ми се видя по-фина и деликатна специалност. И тя е една от най-трудните. Това, че не познаваме мозъка изцяло и не знаем как функционира, още повече те мотивира да се занимаваш с нещо, което все още не е разгадано. С надеждата, че ще направиш, научиш или откриеш нещо, което никой не знае.“

Защо е бил на кръстопът дали да стане IT специалист, вместо лекар, повече за страстта му към автомобилите и състезанията, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова