Тя беше една от най-обещаващите дами в „Игри на волята“, но се сблъска със суровата реалност и си взе сбогом с Арената. Раздялата й с детето й я прекърши не физически, а психически. Карина Мирчева е в студиото на „Събуди се“, където разказва за преживяванията си в екстремното риалити и за живота си след напускането на горещата Арена. Признава, че все още съпреживява емоциите, които е изпитала в предаването. Проблемът при нея е, липсата на малката й. Това е чувството, което я завладява още от ден първи. Тъй като не са се делили до влизането й във формата, много трудно преживява деленето й от детето. Когато решава да влезе в „Игри на волята“ мисли, че това няма да е проблем, но осъзнава какво я очаква едва в хотела преди реалното стъпване на Арената.

„Смятам, че някои хора не биха разбрали моето решение. Може би родителите и хората с деца, биха ме разбрали. Едно е да се гледа на екран, а 24/7 изолацията е различна“, признава участничката, която не желае да се оправдава пред неразбиращите я. „Плакала съм през нощта за детето ми докато другите спяха и то не само на Блатото. Няма как всичко да се излъчва на екран. Всеки има право на мнение и свободата в социалните мрежи да го изявява, но мен не ме притеснява това.“

Карина разкрива, че с всяко гледане на нов епизод на „Игри на волята“, продължава да съпреживява и след вчерашния епизод е плакала цяла вечер. Като знае как се е чувствала и тогава и сега, отново би взела същото решение за себе си и това е да напусне риалитито.

„Сигурна съм, че хилядите хора, които искат да имат шанса да влязат в Игрите, който се дава един път, не могат да ме разберат. Но ми беше психически много трудно и само аз знам как съм се чувствала тогава“, споделя Карина.

Срещата й с детето й е силно емоционална. Прегръщали са се и са плакали от щастие и двете няколко дни. Съжалява, че са били разделени, но не съжалява от преживяната емоция в месеца, който прекара в „Игри на волята“. Осъзнава, че няма как да се върне обратно, но е влизането й на Арената е нейна сбъдната мечта. Влязла е да изпита себе си, но се е оказала по-слаба в някои неща.

За влизането си в предаването Карина получава цялата подкрепа от човека до нея и от родителите си. Близките й я разбират и са плътно до нея. Те я познават добре и знаят, че реалният й образ е различен, от създадения на малкия екран. Признава, че не е подготвена за хейта, с който се среща след излизането й от предаването.

„Не съм толкова лоша, като образа ми в „Игрите“. Доста по-жалостива съм и към хората, и животните. Импулсивна съм и се опитвам да помагам“, разказва повече за себе си участничката.

Карина е учителка и децата в училището, в което работи, я засипват с въпроси и интересът им към предаването е огромен. Подкрепят я и много й се радват и деца, и родители.

„Блатото е много тежко като преживяване. Там един час минава като 24 часа навън. Там нищо не се случва и постоянно си в очакване някой нов да дойде и да разбереш нещо ново за племената. Но пък е по-добре от Брега на отчаянието, защото поне има сянка. На Брега изгаряхме жестоко. Свиква се с глада. Труден е като изпитание, но аз си мислех за различни неща. Липсата на хигиената за мен беше много тежка. Свалих 7 килограма, но те се възстановяват бързо. Не се чувствах много добре след излизането си, но това е нормално. Няма как да се спасиш от интригите. Или трябва да си част от коалиция, или бързо ще изгърмиш от играта“, разкрива отпадналата участничка.

„За мен трябва да спечели Калин“, категорична е Карина.

Редактор: Райна Аврамова