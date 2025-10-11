-
Каква ще бъде съдбата на Лечителите?
Звездата от петия сезон на “Игри на волята” Виктория Пенелова ще се завърне на Арената за своята кастинг битка тази вечер. Заслужила мястото си при Старейшините именно с кастинг дуел, Виктория ще се опита да повтори своето постижение, като този път наградата ѝ ще бъде дори по-апетитна - сигурно участие в “Игри на волята” All Stars. Там вече я очакват шампионът от сезон 3 Андрей Гридин и бронзовата медалистка от сезон 2 и водеща на подкаста “След Игрите” - Ваня Запрянова.
Срещу нея, в борба за място в осмия сезон на екстремното риалити, ще застане професионалната волейболистка Ивана Боянова. Битките на Арената за нея са изконна мечта, като след години труд и упорити тренировки, тя най-после получава възможност да покаже качествата си и да заслужи място в надпреварата.
Част от вълнуващия сблъсък ще бъде и бедстващото племе на Лечителите. Те ще се опитат да познаят победителя от съревнованието, като при успех ги очаква несметна награда. Грешно предположение обаче би им донесло нови лишения и тежки последствия.
Снощи приключенското предаване изненадващо напусна противоречивата Карина, която си тръгна от Дивия север по собствено желание. Първото си интервю тя даде в подкаста “След Игрите”, където разказа как е стигнала до своето така трудно решение. Специални гости в новото издание са и звездите от шести сезон на предаването - Георги Гешев и Калоян Цветанов. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Ще успее ли Виктория да се завърне триумфално на бойното поле? И какво очаква Лечителите оттук нататък? Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 по NOVA.
