Звездата от петия сезон на “Игри на волята” Виктория Пенелова ще се завърне на Арената за своята кастинг битка тази вечер. Заслужила мястото си при Старейшините именно с кастинг дуел, Виктория ще се опита да повтори своето постижение, като този път наградата ѝ ще бъде дори по-апетитна - сигурно участие в “Игри на волята” All Stars. Там вече я очакват шампионът от сезон 3 Андрей Гридин и бронзовата медалистка от сезон 2 и водеща на подкаста “След Игрите” - Ваня Запрянова.

Срещу нея, в борба за място в осмия сезон на екстремното риалити, ще застане професионалната волейболистка Ивана Боянова. Битките на Арената за нея са изконна мечта, като след години труд и упорити тренировки, тя най-после получава възможност да покаже качествата си и да заслужи място в надпреварата.

Част от вълнуващия сблъсък ще бъде и бедстващото племе на Лечителите. Те ще се опитат да познаят победителя от съревнованието, като при успех ги очаква несметна награда. Грешно предположение обаче би им донесло нови лишения и тежки последствия.

Снощи приключенското предаване изненадващо напусна противоречивата Карина, която си тръгна от Дивия север по собствено желание. Първото си интервю тя даде в подкаста “След Игрите”, където разказа как е стигнала до своето така трудно решение. Специални гости в новото издание са и звездите от шести сезон на предаването - Георги Гешев и Калоян Цветанов. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Ще успее ли Виктория да се завърне триумфално на бойното поле? И какво очаква Лечителите оттук нататък? Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова