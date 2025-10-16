31-годишният Георги Стойчев – Шопа е поредният участник в „Игри на волята“ сезон 7, който се наложи да напусне екстремното риалити по медицински причини. Шампионът по кану каяк и професионален треньор показа страхотна физическа подготовка и интелигентна игра с добра стратегия, които го наредиха сред фаворитите за финал. След като се сбогува с мечтата си да стане победител в екстремното риалити, днес той е гост в студиото на „На кафе“, където прави своите анализи и равносметка на играта си. Разкрива, че вече се е възстановил след болките в кръста и е готов за следващите предизвикателства. Според него липсата на храна, метеорологичните условия и липсата на активни занимания на Блатото са причините да получи схващане в областта на кръста. Не е предполагал, че проблемът в кръста може да се появи по време на предаването. Получава първа помощ от лекарите на терен, след което последващи грижи са в болница във Варна, където го захранват и обезболяват.

Георги разказва, че негова приятелка го е записала за кастинг за „Игри на волята“ дори без да му каже. Неин любимец в игрите е бил Благо Мастагаргов от сезон 5. Съдбата го среща на кастинг битка точно с Мастагарков, когото успява да победи и да си спечели място в риалитито.

„За подготовката си тренирах с Михаела и Краси, и освен кондиционните тренировки съм се подготвял доста за редене на пъзели. В началото не исках да показвам уменията си в тази област, но в моментите, в които не исках да отиваме на Плажа или на Стопанството, помагах. Аз съм доста дебелокож човек и не съм се обидил, че ме предадоха. Не приемам нищо лично в играта. Това е уникален социален експеримент, който аз силно адмирирам. Всеки, който иска да влезе, трябва да е наясно къде отива. Дори и в началото някой да се опитва да се прикрива с времето си показва кирливите ризи. Можех да играя и сам и не съм имал притеснения да изляза в битка с когото и да е. Играех социалната игра, защото мога“, разказва Георги. Участникът признава, че никого не се е опитвал да привлече към себе си и коалициите се формират естествено. Провежда само един разговор с Теди и Сапунджиева. Не иска да играе заедно с Ивайло, защото се разминават още в началото. Желанието му не е да бъде лидер или да парадира с такива качества.

„В играта е една постоянна въртележка и някои като прегорят психически, коалициите се развалят. Но въпреки това държа нещата да бъдат изговаряни. Миро според мен е много интелигентно момче и не приема лично нещата“, разкрива участникът.

„Арената със сигурност ми липсва. Чувството е уникално и си заслужава да се опита. Имам чувството, че съм създаден за това предаване. Не се притеснявам още сега веднага да изляза на Арената. Адреналинът е най-лошото нещо, което може да ти се случи там“, признава Георги – Шопа.

Атлетът разказва, че започва да спортува от 10-годишен и спортът продължава да е негов начин на живот и до днес. В началото, когато се влюбва в гребането все още не може да плува и се притеснява да не се обърне във водата.

