В студиото на „На кафе“ днес гостуват Карина Мирчева, Изабел Крамарска, Димитър Морунов и Симеон Кралев, които коментират последните обрати в „Игри на волята“.

Карина е участник от последния сезон на екстремното риалити и го напусна, тъй като трудно преживяваше откъсването й от детето. Много хора не разбираха и не приеха решението й, но родителите с деца застават зад нея. Проблемът при Карина е липсата на малката й и това е чувството, което я завладява още от ден първи в игрите. Тъй като не са се делили до влизането й във формата, много трудно преживява деленето й от детето.

„Откъснати от света в предаването, мислех само за нея. Много по различно се чувстваш в тази среда, която ти влияе на психиката. По-различно е от нормалния живот. Дори и да отида на лагер, ще се обадя да попитам как е детето ми. Докато в риалитито, нямах представа какво се случва навън“, споделя причините за напускането си Карина Мирчева.

Димитър Морунов разказва, че в сезона, в който той е участвал, при племената е нямало подобни размествания и въртележки. Но тогава нещата са се намествали в естествен ход, докато сега, за да се избегнат силните коалиции и стратегиите, играчите преминават през различни обрати.

„За да стигнеш напред в играта естествено са необходими физически умения, но също така е необходима и здрава коалиция. Мото на „Игри на волята“ сезон 7 е „Очаквай неочакваното“. Затова има постоянни промени и могат да те изненадат по всякакъв начин. Хората също се променят, сменят си мненията, за да стигнат по-напред. Не подкрепям тази стратегия и мисля, че трябва да играеш с този, който си се разбрал“, е мнението на Симеон Кралев.

Според Изабел Крамарска, в настоящия сезон, жените са по-добри в коалирането и д-р Пекин е много добра в социалната игра.

Карина разкрива, че Дино от ден първи се е държал близо до Доктора, тъй като е твърдял, че не е добър в социалната игра. Дино е силен физически, докато Доктора се занимава със стратегии и коалиции. Морунов допълва, че не познава човек, който да не се притеснява да отиде на елиминационна битка. Не е страх в буквалния смисъл, а притеснение, тъй като не знаеш какво те очаква. Пример за това е Чикагото, който отиде с Гордиенко на битка, за да я елиминира, а двамата се оказаха в един отбор и бяха принудени да отидат на Блатото. Играта за всички тази година е непредвидима.

Предвижданията на Симеон Кралев е, че тази вечер а битката ще отпаднат Александра и д-р Пекин.

Редактор: Райна Аврамова