-
„На кафе“ със Стиляна Николова, Валентина Иванова и четвъртият отпаднал от Big Brother
-
Галин с изповед за изчезването си от сцената: Помислих, че ще умра (ВИДЕО)
-
„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“
-
Карина, Крамарска, Морунов и Кралев коментират непредвидимите обрати в „Игри на волята“
-
Гала и Мари Константин спечелиха наградата „Жена на годината 2025“ в категория „Споделени мигове“ на списание Grazia
-
Разумна игра с положителни емоции в "Сделка или не"
Двама Лечители и двама Завоеватели излизат на битка за оцеляване
Безпрецедентна ситуация очаква участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За мястото си в надпреварата ще се борят представители на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана. Но дали съдбата не им е подготвила пореден обрат, който да преобърне Войната на племената завинаги?
Георги – Шопа от „Игри на волята“: Не се притеснявам да изляза в битка с когото и да е
Напрежение очаква изгнаниците от Блатото, които отново ще се съберат край огъня за Съвета на мъртвеца. Там водещата Ралица Паскалева ще предприеме неочакван ход, който ще пренапише и ще остави трайна следа в историята на Дивия север.
Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер
Искри ще прехвърчат и в Стопанството, където отношенията между новодошлата Гизем и двамата ѝ ухажори Лапунов и Калин, ще преминат през неочаквана за всички съплеменници метаморфоза.
Кой ще се спаси? Кой ще каже сбогом на Арената завинаги? Не пропускайте да видите в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни