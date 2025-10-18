Бившият лидер на племето на Старейшините Георги Гешев постигна нова впечатляваща победа на Арената на приключенското риалити на NOVA. Той взе участие в кастинг битка като негов съперник беше гребецът Костадин Куртов. Триумфът тази вечер му осигури място в “Игри на волята” All Stars.

Двамата съперници преминаха през тежко съревнование, изпълнено с многокомпонентни предизвикателства. Ветеранът Гешев взе ранна преднина, която продължаваше да увеличава до самия край на дуела. По този начин той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин и Филип Атанасов-Фифо в звездния отбор.

Племето на Феномените беше избрало именно бронзовия медалист от шестия сезон на “Игри на волята” за свой фаворит, което им донесе предимство в новата териториална битка идната седмица.

