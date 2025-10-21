Нов драматичен обрат очаква зрителите на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на трите племена Иван, Ивайло и Ръждавичка ще се изправят в капитански сблъсък с една единствена цел - оцеляване. Само най-достойният сред тях ще може да се нарече победител, а завършилият на последно място ще каже сбогом на мечтата си за голямата награда от 100 000 лв. завинаги.

Арената в Дивия север ще приеме и четиримата изгнаници от Блатото за една последна битка за спасение. Радостина, Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова ще дадат всичко от себе си, за да влязат във Войната на племената, но кой ли от тях ще вдигне победоносно ръце и ще изпита истинско щастие?

Чие приключение ще приключи и чие тепърва започва?

Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова