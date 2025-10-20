Поредни сурови предизвикателства очакват племената на Лечителите, Завоевателите и Феномените в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Участниците ще трябва да използват както физическа сила, така и стратегическо мислене, за да се справят с препятствията, а само най-адаптивният отбор ще получи ключа към Резиденцията.

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Преди да стъпят на Арената в Дивия север обаче, Сините, Жълтите и Зелените ще трябва да изберат своите нови капитани. Някои от изборите изглеждат предопределени, но дали във всяко едно от трите племена няма да се случат неочаквани обрати?

Йоана срещу Александра от “Игри на волята” - кой кого изигра на блатото? (ВИДЕО)

В Стопанството отношенията между несломимата Гизем и двама от лидерите на Феномените - Лапунов и Калин, ще претърпят интересно развитие. Двамата мъже ще покаже своя интерес към нея по нестандартен начин, но възможно ли е това да раздели племето на две половини?

Йоана от „Игри на волята“: Аз горя за Арената и съжалявам, че не участвах в повече битки на нея

Кой ще грабне Резиденцията? Ще има ли Изолаторът нови обитатели? И кого ще избере Гизем? Не пропускайте да разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова