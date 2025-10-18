Отправяме поглед към най-предизвикателната Арена в телевизионния ефир, където надпреварата в „Игри на волята“ става все по-оспорвана. Две от най-интересните участнички не успяха да продължат в предаването. Това са балерината Йоана и бизнесдамата Александра, които показаха дух и воля на Арената. Йоана Йорданова извървя дълъг път, през който ден след ден се доказваше в екстремното риалити, но в битка за спасение бе елиминирана от д-р Пекин. Днес Йоана е в студиото на „Събуди се“, където споделя емоциите си от Арената и тези, след като я напусна. С лека тъга гледа предаването и признава, че Арената й липсва много.

„Винаги ще пазя топлите спомени, хубавите емоции, адреналина и преживяването от самата Арена. На Блатото не е лесно и аз самата не вярвах, че мога да издържа толкова дълго време там. Но успях, защото смятам, че имам силна воля и си казвах, че няма да си тръгвам преди да вляза в племената“, разказва участничката.

Йоана споделя, че професията й на балерина със сигурност й е помогнала да се справи с глада, но тя винаги си е била слаба. Но и на нея й е прималявало и последната седмица, преди да влезе в племето, е виждала звездички посред бял ден. Не е успяла да падне под 40 кг, но ако е останала по-дълго в риалитито, със сигурност е щяла още да отслабне. Излиза почти 44 кг., като бързо е свалила мускулна маса. Предстоят тежки тренировки, с които да се върне във форма.

„Всеки участник от „Игри на волята“, който не е успял да види Резиденцията, малко или много съжалява. Аз съжалявам за това, че не успях да покажа максимума от себе си и не играх битки. Аз горя за тази Арена и това е болното ми място“, признава Йоана.

В настоящия момент разсъждава, че може би е трябвало да влезе в коалиция с Александра и да си изиграе по-добре картите. Така е щяла да се задържи по-дълго време в предаването. Мисли, че д-р Пекин е била по-добра от нея в битката, а тя се е забавила на пинг понг топчето.

„Стискам палци на няколко човека. Близка съм с доста от участниците от „Игри на волята“ в този сезон. Стискам палци на Радостина, Симона Ръждавичка, Пекин. От мъжете също си имам фаворити – Томи и Миро. Силно се надявам този сезон да има жена победител. Може би трябва да има по-силна женска коалиция, за да стигнем до финала“, е мнението на красивата балерина.

