В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Лиляна Янчева от София.

Лиляна започна играта си с кутия номер 8, която замени за кутия номер 7, след като получи тази възможност с първата оферта. Още две предложения за смяна на кутиите даде Банкера след това, но Лиляна реши да остане с кутия номер 7. Единствената парична оферта в нейната игра беше за 500 лв., които тя не прие, но не и бяха останали и много кутии с големи суми. 50 000 лв. и юбилейните 20 000 лв. бяха последните от тях, но Лиляна не успя да ги задържи и най-високата сума в играта остана 2500 лв. Отново имаше възможност да избере друга кутия и размени номер 7 за номер 23. Оказа се, че 2500 лв. не са в нито една от тях. В последните три кутии останаха 5 лв., 750 лв. и 1000 лв. Лиляна отново направи смяна и си върна кутия 7, а с избора на 23 отстрани 5 лв. Така на финала се изправи пред две близки възможности – 750 лв. и 1000 лв., а в кутията, която тя сама избра в началото я чакаха 1000 лв. С тази печалба, Лиляна завърши участието си в „Сделка или не“, а Банкера очаква следващия смел играч, който ще опита да му вземе парите.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова