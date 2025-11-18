Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 19 ноември от 15:20 ч. очаквайте:
Мечки в населените места: трима министри спешно разписаха нови правила за действие заради зачестилите набези. Как да реагираме при опасност?
„Социално силните“ – един филм за будните умове, излезли от школата на учителя Теодосий Теодосиев. Хората на България, които чертаят бъдещето на света.
Редактор: Ралица Атанасова
