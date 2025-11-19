В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Атанас Мурджев от София.

Атанас излезе за своята игра с кутия номер 13. За да се откаже от нея, Банкерът му предложи първоначална оферта от 3500 лв., но за него беше твърде рано и отказа сделката. Една след друга обаче кутиите с големите суми изчезваха и Банкера намали офертите си на 2500 лв., 1500 лв. и 1000 лв. Атанас продължаваше смело към финала и отказваше сигурните суми, а в последните три кутии останаха 1 лв., 50 лв. и 15 000 лв. Реши отново да отхвърли офертата от 1000 лв., но с последния избор на кутия се раздели с най-голямата сума. Останал с 1 лв. и 50 лв., той отказа и последното предложение за смяна на кутиите, а кутия номер 13 му донесе печалба от 1 лв. Атанас напуска играта със скромна печалба, но с много емоции и нови приятели.

