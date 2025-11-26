След участието на Дони и Ванеса Кърпачева в семейното шоу „Пееш или лъжеш“ и обещанието на популярния певец и продуцент да създаде песен за младото момиче, няколко месеца по-късно песента е факт. Репортерът на NOVA Деси Жаблянова е в студиото в Театър „Българска Армия“, където се среща с тях и разкрива повече детайли за проекта.

„Благодарение на Дони осъществих най-голямата си мечта. Като продължение на участието ми в „Пееш или лъжеш“ записахме една прекрасна песен, която е изцяло авторска“, сподели младата певица.

Дони признава, че обикновено измисля песните си у дома или на морето, но се случва да твори и на път по света. Разказва, че е участвал в шоуто „Пееш или лъжеш“ и е трябвало да определи кой пее и кой не. Отстранявайки Ванеса по-рано й обещава, че ако наистина пее по начина, по който се представи, той ще я компенсира. Истината е, че успяват да я запишат по-рано, но чакат новия сезон на предаването, защото най-добрата презентация на новата песен е на мястото, от което тръгва всичко – на сцената на „Пееш или лъжеш“.

„Песента е факт и аз си изпълних обещанието, което дадох. Удовлетворен съм. Нямах съмнения, че трябва да напиша тази песен. Споделих с Ванеса, че смятам песента да е баладична и ще се казва „Нова“, категоричен е Дони.

„Надявам се това да е моето ново начало и да ми предстоят хубави неща. Това е нещо, за което винаги съм мечтала и съм си го представяла по този начин .Благодаря много на Дони. Песента ми пасва на натюрела и природата. Добре ме е усетил Дони, а отзвука от слушалите песента е супер позитивен. "Нова" е лирична, нежна и красива песен. Гледам напред с оптимизъм и се надявам да ми предстоят хубави проекти“, сподели Ванеса. Тя е момиче, което живее с музиката. Оперна певица, която по стечение на обстоятелствата се занимава с друго. Щастлива е, че това й се случи и има възможност да се завърне към музиката. Признава, че в началото се е притеснявала от Дони, но работата им протича хармонично и приятно. Залага на своята непосредственост и неподправеност.

Дони е категоричен, че ако човек не е подготвен да се занимава с музика, няма да го допусне до студиото му.

„Не пиша случайно песни и това е прецедент. Бомбардират ме много хора да пиша песни и отказвам. Ванеса е вторият или третият човек, който усети какво правя и какво трябва да се случи. Нети е другият човек и затова пиша песни за нея. Опитвал съм се да пиша песни за други изпълнители, но си дадох сметка, че не съм готов за това. Ще го правя за хора, които могат да разберат това, което правя“, разкрива продуцентът и изпълнител.

