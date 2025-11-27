Тази неделя Фики Стораро ще е поредната звезда, която ще изгрее на сцената в шоуто „Пееш или лъжеш“. Изпълнителят ще се изправи срещу участниците, като негови помощници в панела ще са Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов. Стораро е гост в епизода на „Елизабетско“, специално за „На кафе“, където пред Елизабет Методиева разказва за предстоящото предизвикателство, в което ще участва. Признава, че се вълнува и притеснява, заради това, което го очаква в предаването, но тъй като притежава силна интуиция, ще е трудно да го излъжат.

Дони: Да напиша песен за друг певец е прецедент, но изпълних обещанието си от „Пееш или лъжеш“

„Мисля, че г-жа Патрашкова има добро ухо и ще се доверя на нейния усет. Мисля, че може много да се разбере при липсинга, тъй като в нашия бранш много се пее на плейбек и мога да разбера дали е истина. Аз съм против плейбека, но все още не му е минало времето. Трябва да има повече пеене на живо или с големи банди както е в другите държави. Липсва при нас, но не е късно да го наложим. Всичко зависи от нас изпълнителите. Радвам се, че съм сред изпълнителите, които разчитат на своя глас и поведението си на сцена. Важно е на живо да грабнеш публиката с изпълнението си“, признава Фики Стораро.

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

Изпълнителят е горд баща на първокласник, който учи в китайски училище. От малък сина му проявява интерес към езика и към разбиранията на китайците за живота. Надява се да е заимствал от неговия характер и да е скромно и смирено дете. Стораро разказва, че синът му е много музикален и притежава артистичен талант. Дъщеря му, която е на 4 години, е единствено момиче във фамилията и е негова голяма слабост. „Имаме много таланти в България и за толкова малка страна сме надарени с много талантливи деца. Трябва да го оценяваме“, признава изпълнителят.

„В професионален план ми предстоят нови песни и ще продължавам да правя парчета в различен стил. Правя музиката ми с много любов и затова ми се получават нещата“, категоричен е Фики

Запишете се за кастинг за “Пееш или лъжеш” на Кастинги | Nova.bg

Допълнителна информация за „Пееш или лъжеш“ можете да намерите във Facebook страницата на предаването, официалния Instagram профил и сайта на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова