Племето на Безименните сложи точка на Войната на племената в приключението “Игри на волята” с първата си и последна победа в отборната част от надпреварата. След изключително оспорвано номинационно съревнование, приключенецът Калин успя да отбележи решаващата точка за Жълтите броени секунди преди капитана на Сините Мирослав.

Морски сблъсък слага край на Войната на племената в “Игри на волята”

Сблъсъкът за неприкосновеност изправи двете племена в морско предизвикателство, изискващо стратегия, пъргавост и прецизност. Водачеството в битката се смени неколкократно, а груби грешки на изпадналата в немилост Сапунджиева заличиха цялата натрупана от Феномените преднина.

Симона Ръждавичка отпадна на крачка от финала в “Игри на волята” - коя беше нейната фатална грешка? (ВИДЕО)

Двете племена достигнаха едновременно финалната стрелба. Там Калин бе по-точен и спаси отбора си от осми пореден племенен съвет. Загубата на Феномените пък означава среща с водещата Ралица Паскалева, само на крачка от финалите в Дивия север.

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Утре вечер Арената ще приеме поредната си зрелищна елиминационна битка. Тенисистът Траян ще се бори за своето място в голямата игра, но срещу кого ще се изправи?

Не пропускайте “Игри на волята” в петък, 28 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова