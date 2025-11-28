Тази събота Кейти Холмс ще ни покаже колко е трудно да си „дъщерята на президента“, мечтаейки да е обикновено момиче. Саманта Маккензи (Кейти Холмс) се къпе в слава и блясък, но иска това, за което всяка колежанка първокурсничка мечтае: възможността да опознае света далеч от дома, но преди всичко далеч от родителите. Единственото й желание е да се отнасят с нея като с всеки друг, да бъде... нормална. Само че няма да го постигне лесно, защото адресът й е Пенсилвания Авеню 1600, а баща й е президентът на САЩ... Но когато отива да учи в университет, нищо не може да я спре – нито наблюдението на Тайните служби, нито медийното внимание. Какво ще се случи когато младото момиче се влюби в чаровен студент и се окаже, че и той крие някои тайни?

В лентата режисирана от Форест Уитъкър ще видим също така носителят на наградата „Златен глобус“ за „Бърдмен“ Майкъл Кийтън и Марс Блукас.

По-късно от 14.50 ч. в романтичната комедия „Лош късмет“ Линдзи Лоън и Крис Пайн ще трябва да се борят да върнат късмета си. Ашли е момиче, към което съдбата винаги е била благосклонна - тя е красива, има страхотна работа и добри приятели, момчетата се надпреварват да я канят на срещи и никога не й е било трудно да спре такси. Джейк, от друга страна, изобщо няма късмет - той е непохватен, постоянно му се случват неприятности, не му върви и тъкмо е загубил работата си в боулинг зала. Една вечер тези две пълни противоположности се срещат на луксозен маскен бал и разменят импулсивна целувка в мига, в който две падащи звезди си пресичат пътя на небето. Неочаквано късметът им се обръща на 180 градуса - Джейк се сприятелява с богат музикант, започва успешна кариера и забогатява, а Ашли губи работата и апартамента си след недоразумение с полицията…

