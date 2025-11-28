Вечер, изпълнена с приключения, загадки и фантастика, ще предложи NOVA на зрителите тази събота. Началото е точно в 22.00 ч., когато приключенският екшън „Мумията се завръща” ще отведе в един мистериозен свят от древни времена.

Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз се впускат в ново приключение сред мистериите на древен Египет. Филмът е втория от съвременната поредицата, вдъхновена от класиката от 1932 година с Борис Карлов. След касовия успех и огромния зрителски интерес към “Мумията” режисьорът Стивън Зомърс създава нова история, която ще спре дъхът на зрителите и ще ги държи в напрежения до последния момент. Брендън Фрейзър се завръща в ролята на авантюриста Рик О’Конър, а Рейчъл Уайз се превъплъщава за втори път в археолога Евелин Карнахан.

Изминали са 9 години от събуждането и връщането на Имотеп от Отвъдният свят. Рик и Евелин са женени, живеят щастливо в Лондон и имат осем годишен син Алекс. Евелин започва да получава странни видения за древен Египет, които постепенно започват да и разкриват тайни за нейното минало. В същото време група сектанти, водени от преродената Анак-су-намун съживяват Имотеп, с цел той да се изправи срещу Краля на Скорпионите – зло по-могъщо и древно от самия него. Ако успее, Имотеп ще има власт над божествени сили, чрез които ще може да завладее целият свят, а за тази цел му е нужен малкият Алекс и гривната на Анубис -могъщ древноегипетски артефакт, прикрепил се към ръката на момчето, и единственото нещо което може да покаже пътя към древният оазис Ам-шер- убежище на Краля на Скорпионите…

Не пропускайте развръзката във фентъзи екшъна “Мумията се завръща” тази събота вечер от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова