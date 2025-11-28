Оспорвана елиминационна битка ще определи последния финалист в приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Номинираният воин от Безименните Траян ще се бори за оцеляване и място в голямата осмица срещу представител на Феномените, който ще бъде определен след племенния съвет с водещата Ралица Паскалева.

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Междувременно играчите в Резиденцията и Изолатора ще започнат да изграждат плановете си за индивидуалния етап на играта. Стратегът Алекс ще опита да заздрави крехкия съюз с женската коалиция в племето - Радостина и Николета, а миньорът Теодор-Чикагото ще направи поредна стъпка към стратегическо обединение с капитана Мирослав и бореца Дино.

Морски сблъсък слага край на Войната на племената в “Игри на волята”

Кой ще се присъедини към Калин, Алекс, Радостина и Николета на финалите?

Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова