Тази неделя вечер ефирът на NOVA ще предложи истинско екшън изживяване с лентата „Железопътни тигри“ от 22.00 ч. Главно участие взима гуруто на бойните изкуства Джеки Чан, който този път се превъплъщава в образа на железничар и водач на група борци за свобода. Екстремната лента е дело на режисьора Динг Шенг и е с две номинации от Азиатските филмови награди – за визуални ефекти и най-добър дизайн на продукцията.

През декември 1941 г. Япония разширява окупацията към части от Азия. Железопътната линия в Източен Китай става ключов маршрут за военните превози на японските войници. Железничарят Ма Юан (Джеки Чан) организира група борци за свобода. Използвайки големите си знания за железопътната мрежа, той и хората му устройват поредица от засади на японските войници и крадат техните запаси, за да нахранят гладните си съотечественици. Местните наричат своите герои "Железопътните тигри".

„Железопътни тигри“ е третият съвместен проект между Джеки Чен и режисьора Динг Шенг. Участие в лентата взимат още синът на Чан - Джейси Чан и Хироуки Икеучи.

Не пропускайте да станете част от приключенията на „Железопътни тигри“ тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова