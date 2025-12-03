Троен елиминационен сблъсък и напрегната битка за имунитет очакват участниците на Арената в “Игри на волята” тази вечер. Номинираните Алекс, Радостина и Траян ще се изправят един срещу друг в двойни елиминации, след които само един от тях ще продължи към следващия етап на надпреварата.

Останалите петима финалисти пък ще премерят сили в битка на спокойствието и концентрацията. Победителят ще си осигури ценен имунитет преди последния племенен съвет, а бъдещето на четиримата загубили в играта ще бъде повече от несигурно.

Двамата елиминирани воини ще дадат първото си ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”, където ще разкажат в детайли за незабравимото си приключение в Дивия север. Какво още ще разкажат, може да проследите в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube веднага след края на епизода на екстремното риалити.

Кой ще продължи участието си в надпреварата за голямата награда от 100 000 лв.? Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова