Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 4 декември от 15:20 ч. очаквайте:
След поредния случай на нападение от домашни кучета – спазват ли стопаните закона за отглеждането им и има ли контрол от страна на институциите?
Пътят ѝ преминава през лични трудности, загуби и вътрешни битки, а днес е сред най-разпознаваемите имена в областта на човешката трансформация. Д-р Стояна Нацева и нейната философия за осъзнато лидерство.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни