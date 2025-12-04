-
Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома
Четиримата полуфиналисти в екстремното риалити “Игри на волята” ще станат ясни тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като приключенецът Калин се класира за следващата фаза с победата си в битката за неприкосновеност вчера, днес, по време на последния номинационен съвет за сезона, ще станат ясни и следващите двама воини, които ще се борят за своето оцеляване и бъдеще в голямата игра.
Траян с първи коментар след отпадането си от “Игри на волята” - какво се обърка в плановете му? (ВИДЕО)
Срещата край огъня с водещата Ралица Паскалева ще разкрие поредица от изненадващи ходове, с които богатството на участниците ще бъде използвано за разчистване на сметки и изпълнение на тайни стратегически планове.
Траян: Голямата ми цел беше да стигна до полуфинала на „Игри на волята“
Елиминираният финалист ще бъде ексклузивен гост в официалния подкаст “След Игрите”, където водещата Ваня Запрянова го очаква с купища любопитни и провокативни въпроси. Интервюто ще бъде налично в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube след излъчване на епизода на екстремната надпревара в ефир.
Кой ще се присъедини към Калин в голямата четворка? И кой ще каже сбогом на Дивия север само ден преди големия финал?
Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
