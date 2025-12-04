В студиото на „На кафе“ Траян признава, че мечтае да влезе в най-екстремното риалити още от първи сезон на предаването. Споделя, че пет пъти е кандидатствал за участие в предаването. „Първите три пъти изобщо не ми се обадиха. На четвъртия път ме поканиха, отидох на първия кастинг и го минах, но не успях да мина втория. Казаха ми, че не съм достатъчно подготвен. Бях леко демотивиран. Но в следващата година се подготвях много усилено. Тренирах по два пъти на ден. Правих силови тренировки, плувах. Започнах да ходя на кросфит. Решавах и пъзели. Исках да го постигна и знаех, че това е пътят“, разказва Траян.

За своя ахилесова пета на Арената Траян определя висящите елементи, за които се подготвял малко. Преминава ги със сила вместо с техника.

Софтуерният инженер признава, че никога в живота си не е гладувал преди да попадне в „Игри на волята“. „Въпреки това ми се искаше да премина през всички локации в Игрите. Да изживея цялата емоция. Гладът ми беше труден в първите дни. Когато ти се свие стомаха, всичко става ментално. Трудно е с енергията. Когато станеш, ти се вие свят. Причерняваше ми. Но се справяш. На седмия ден, в който бяхме без храна, се случи ситуацията със старата баничка. Сега ми се струва абсурдно. Разбирам, че сме направили грешка, но тогава разсъждавахме първично. И взехме прибързано решение от страх да не я изгубим. Нашата постъпка не беше умишлена, а се случи случайно. Просто намерихме баничката и я изядохме.“

За социалната игра

„Влязох заради игрите, но в даден момент знаех, че ще трябва да вляза в коалиция. Знаех, че искам или не искам това ще се случи. Играех социалната игра без да имам социална игра. Мисля, че ми се получи. Много от хората ми се довериха и на финалите се видя, че бях човекът с най-много връзки с всички. И от мен зависеше накъде ще тръгнат финалите. Първата ми коалиция беше с Дино и беше на база на симпатии. Тогава имах възможността да играя с другата коалиция, но отидох и им казах в очите, че за мен те лицемерничат. И заради това ще играя с Дино, въпреки че се превърнах в мишена. Рядко разчитам на интуицията си, но смятам, че това беше правилното решение. С Дино се чуваме всеки ден и сме приятели и извън формата.“

Най-хубавият спомен на Траян от „Игри на волята“

„Когато бяхме в Изолатора след обединението, легнахме на земята и някой започна да пее. Продължихме да си пеем около 2 часа най-различни песни. Акустиката вътре е много добра, защото е затворен и се получава ехо. Заредихме се с приповдигнат дух.“

Траян признава, че голямата му цел е била да участва на полуфинала на Игрите. Разказва, че приятелката му е огромна подкрепа и в живота и в тази негова мечта. „Имаме малко дете и без нейната помощ нямаше да мога да се подготвя добре.“

Каква емоционална изненада е подготвила за Траян неговата половинка, от кога датира тяхната любовна история и каква локация избира, за да ѝ предложи брак? Кои от участниците от „Игри на волята“ са уважили сватбата им? И какви любопитни истории от живота си ще разкаже Траян пред Гала, гледайте във видеото.

