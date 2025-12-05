Той беше истинска машина на Арената - войн, който превърна болката в инат, а ината в сила. Николай Начев - Дино, завършил на престижното пето място в сезон 7 на “Игри на волята”, признава, че този път мечтата му за полуфинал е била „на косъм“, но истинската победа е друга. Благодарение на А1, които вече 30 години свързват хората с най-важното за тях, Дино чу гласа на човека, който винаги е вярвал в него безусловно - баща му Ганчо. И това се оказа моментът, в който железният борец показа най-човешката си страна.

Дино от “Игри на волята”: Не обичам да губя и не мога да се побера в кожата си, че не спечелих! (ВИДЕО)

„Татко, ще се окаже, че съм бил емоционален“, казва през смях Дино, а баща му отвръща с думите, които най-много Дино е чакал: че се гордее с него, че е жив и здрав и че никога не се е съмнявал във възможностите му. Този разговор отключва признания, които Дино не е споделял в играта - че кръстът му „не издържал повече“ и че още на втората седмица получил жестока травма и цяло лято болката е била зверска. Бившият борец признава за моменти, в които си е мислил, че ще умре на Арената. И въпреки това е продължил. „Борих се за полуфинал и на косъм го изтървах“, признава той, но допълва, че е преодолял и най-странния си страх - този от буболечки.

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в “Игри на волята”

За настоящия треньор по борба, превърнал се в любимец на зрителите, участието в предаването е било изпитание, което е разтърсило из основи не само тялото, но и характера му. Дино признава, че е дал всичко от себе си, че е видял границите на възможностите си и ги е прекрачил повече от веднъж. Но най-големият подарък е именно този кратък, но истински разговор с баща му - момент, който А1 прави възможен минути след отпадането му, защото важните връзки не трябва да чакат.

Как Радостина от “Игри на волята” оцеля 7 седмици на Блатото? (ВИДЕО)

„Дано съм се представил добре и да се гордеете с мен“- споделя искрено Дино в края . А думите на баща му, че няма по-голяма победа от това да останеш себе си са доказателството, че понякога най-важните битки не се водят на Арената, а в сърцето.

Какво още сподели Дино с най-близкия си човек - неговия баща Ганчо?Гледай цялото видео, за да разбереш.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова