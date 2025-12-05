Новият шампион на екстремното риалити “Игри на волята” ще бъде определен след поредица от зрелищни изпитания тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Полуфиналистите Теодор-Чикагото, Калин, Алекс и Мирослав ще се сблъскат в четворна битка, след която трима от тях ще станат част от финалното съревнование за наградата от 100 000 лв.

Преди да стъпят на Арената, четиримата воини ще станат част от последния съвет на финалистите. Там ги очакват специални послания от любими хора, които ще им дадат кураж и увереност преди най-важните битки във вълнуващото приключение.

Големият победител в седмия сезон на екстремното риалити ще даде ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите” броени минути след своята победа. Там ще разкаже в детайли каква е цената на успеха и триумфа в Дивия север. Епизодът ще бъде излъчен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще грабне чека за 100 000 лв.? И кой ще остане на косъм от победата?

Ще разберете в големия финал на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова