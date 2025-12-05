В "Социална мрежа" на 8 декември от 15:20 ч. очаквайте:

ЕК предлага още механизми в борбата с разпространението на наркотици – опростяване на правилата за засичане на нови вещества и създаване на обща база данни за тяхната поява. Как ще помогнат тези мерки?

„Българската Коледа“ връща вярата в доброто: разказваме историята на 12-годишната София, която получи подкрепа за лечението си от детска церебрална парализа.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева