Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 8 декември от 15:20 ч. очаквайте:
ЕК предлага още механизми в борбата с разпространението на наркотици – опростяване на правилата за засичане на нови вещества и създаване на обща база данни за тяхната поява. Как ще помогнат тези мерки?
„Българската Коледа“ връща вярата в доброто: разказваме историята на 12-годишната София, която получи подкрепа за лечението си от детска церебрална парализа.
Редактор: Дарина Методиева
