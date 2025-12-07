Те бяха от любимците на публиката, но отпаднаха на крачка от финала. За мнозина големите победители в Игрите днес са в студиото на „Събуди се“.

„Самият аз, доста отдавна обявих победителите в състезанието. Победителите са всички хора, особено децата, които гледат този формат. Ние с Калин, постигнахме една страхотна награда. И тя е да направим популярна нашата стратегия. Да успееш благодарение на твоите качества. Да играеш без задкулисни игри!“, споделя Алекс.

Според Калин хората в Игрите са такива, каквито са и извън предаването. „Всеки твърди обратното, но това е лично мое мнение. Когато разбрах, че ме взимат в предаването, зачестих тренировките си, но това беше две седмици преди да вляза във формата. Не съм се подготвял по никакъв друг начин. Видя се, че и така може да се стигне до второто място.“

Според Алекс всеки участник трябва да има някаква физическа подготовка. „Но нас с Калин ни обединяваше още нещо – че влязохме неподготвени. Не знаехме какво да очакваме, не сме гледали предаването в детайл. Други хора ни провокираха да се запишем. И ние всъщност бяхме себе си. Не бяхме подготвени за стратегиите. И това беше интересно, защото играехме натурално. Беше готино. Но състезанието е трудно физически. И двамата сме със страхотни травми. Но си мисля, че подготовката е нужно да бъде психическа. Трябва да имаш тази ментална подготовка, че се бориш не, за да си победител, а за да докажеш себе си. Ние правехме точно това. И бяхме добри, въпреки че не сме се готвили специално за предаването.“

Калин споделя, че в началото родителите му са били скептични относно участието му в „Игри на волята“. Но след това са го гледали с голям интерес. Гордеят се с представянето му на Арената.

Алекс, от своя страна, който е баща на 6 деца, записа исторически успех като най-възрастният участник, стигнал до второто място в предаването. И то в световен мащаб, не само в България. „Всичките ми деца реагираха по различен начин. По-големите реагираха по емоционално и ме защитаваха силно. Но важното е, че ме видяха като силен човек и модел за подражание. Най-хубавото от това предаване е, че получавам обратна връзка от хората и това ме мотивира. Чувствам още по-голяма отговорност – да мотивирам и да показвам поведение за пример. Надявам се, че сега съм мотивирал не само колеги и познати хора, а и по-широк кръг от хора. Положителната обратна връзка от широката публика е много ценна за мен.“

Калин разказва, че заедно с баща му са стартирали кампания за изграждане на екопътека, която се намира на около час от София, в близост до Лакатник. Името ѝ е „По следите на двама Ботеви четници“. „Тя има историческа стойност. Двама от Ботевите четници загиват там заради предателство. Искаме да увековечим това тяхно геройство с изграждането на тази екопътека. В момента сме отворили дарителска сметка на сайта на клуб „Еделвайс“ и сме публикували информацията в социалните мрежи. Всеки, който желае, може да ни подкрепи. Също може да дойде и да помогне с нещо.“

„Калин излъчва една доброта, която привлече и мен. Още в началото си кликнахме, защото усетихме, че имаме сходна ценностна система. И общи идеали. Когато видяхме другите състезатели, си дадохме сметка, че си допадаме. Никога не сме се договаряме да правим нещо задкулисно. Получи се натурално. Излъчването на Калин отговаря на неговия характер. То привлича и увлича", пояснява Алекс.

„Обратната връзка от хората със сигурност е много зареждаща. Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепят. Според мен „Игри на волята“ се печели с честност, достойнство и ясно казана дума!“, споделя Калин.

„Форматът е много комплексен. Състезаваш с хора с шарена история. Ясно е, че трябва да си физически подготвен. Но и психически трябва да си много добре подготвен. За да можеш да анализираш какво се случва в предаването. Защото е направено така, че всичко се променя постоянно, както е и в живота. За мен предаването се печели с хубава стратегия. Не знам дали се видя, но ние с Калин се сработихме най-много в тези пет минути, в които изграждахме заедно стратегия. Нашата сила беше в това, че успяхме да поставим правилния човек на правилното място. Ако някой си мисли, че може индивидуално да влезе и да спечели формата, ще му бъде много трудно. Ще му трябва човек вътре, с когото да може да направи стратегия и да подреди играта. Защото играта е динамична и няма формула. Ако имаше формула, веднага щях да се запиша за сезон 8", категоричен е Алекс.

Редактор: Боряна Димитрова