Още една звезда предстои да бъде излъгана или не в популярното и забавно шоу „Пееш или лъжеш“. Орлин Павлов се изправя срещу участниците, като негови помощници ще бъдат неговите приятели Лео Бианки и Дивна. Смята да им се довери напълно, а като подводни камъни определя Иван и Андрей. Павлов е гост в епизода на „Елизабетско“, специално за „На кафе“, където пред Елизабет Методиева разказва за предстоящото предизвикателство.

„Пееш или лъжеш“ ми е много любимо предаване. Гледам го и винаги си казвам, че мога да позная кой пее или лъже, но се оказва, че няма гаранция. Нямам търпение да видя какво ще се случи. Трябва да имаш някакъв усет, да четеш по устни, да виждаш как закръглят фразите, как си отваря устата, как държи микрофона. Може някой да пее добре, но да няма опит с микрофони, или пък да направи лош липсинг. Мисля, че мога да позная пеещия“, споделя изпълнителят.

„Не мога да преценя дали ме лъжат в живота, но има един момент, който помня цял живот. Един приятел Тодор Доцев отиде в казарма, когато тя стана 6 месечна служба. Но аз съм 4 години по-малък и моят набор го подмина. Но в един момент получихме у дома нещо като повиквателна, да се явя с комплект бельо и други неща в някакво поделение. Майка ми беше в нервен срив. Аз имах репетиции по това време в театъра и се чудех как ще отида за 6 месеца в казарма. Оказа се, че този мой приятел ни измами и подлуди за двайсетина минути“, разказва интересен момент от живота си Орлин Павлов.

Певецът разкрива, че участието му в мюзикъла „Клетниците“, който публиката можеше да гледа в продължение на 9 дни, му носи невероятно удовлетворение. Предстоят му записи, музикални ангажименти и запис на видео клип.

Редактор: Райна Аврамова