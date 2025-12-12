Магнум търси помощта на Гордън за намирането на съпруг и баща, който внезапно изчезва по време на семейна почивка. Двамата научават, че мъжът използва самоличността на някой, който е починал преди десет години и правят връзка с минали мафиотски действия.

Междувременно Хигинс и Куму помагат на жена, чието любимо куче неочаквано умира. Те научават, че кучето е изяло лимонови сладки, покрити със стрихнин, което ги води до заключението, че отровата е предназначена за собственика на кучето.

По същото време T.C. и Рик откриват доказателства, че Магнум се вижда и излиза с някого, но все още не са сигурни, че това е Хигинс.

Редактор: Райна Аврамова