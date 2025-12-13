В рубриката „Тук и сега” Десислава Банова-Плевнелиева ни среща с Андрей Арнаудов. Разговорът с продуцента е в офиса им, където Андрей признава, че прекарва голяма част от времето си, но без Иван. Телевизионният водещ отваря вратата към личния си свят и споделя за болката и любовта, а също така за децата си, които преобръщат света му. Арнаудов признава, че въпреки многото успехи, никога не се е приемал на сериозно. Определя се като работохолик и разкрива, че животът му е разделен между офиса, дома му с Еми и фитнеса, който определя като психотерапевт. Много са успешните проекти да тандема Иван и Андрей – телевизионни предавания, риалити формати, инициативата Bulgaria Wants You, проекта им „Гунди – легенда за любовта“, който се превърна в бокс офис хит и десетки благотворителни каузи…

„25 години правим телевизионни предавания и дори преди малко се върнах от снимки на „Борба до ключ“ – предаване, което следващата година ще бъде в програмата на NOVA телевизия. Но до момента най-голямо удовлетворение сме изпитали от инициативата Bulgaria Wants You - каузата на демографията и от филма за Гунди. Хиляди хора са се завърнали в страната ни чрез нашата платформа, но нямам конкретна статистика. Хванахме тенденцията през последните 5 години, в която българите започнаха да се прибират в България“, признава продуцентът.

Иван и Андрей продължават да работят и по други проекти като филми за Лили Иванова и Емил Димитров. За авторите най-важното е да създадат релефен, истински образ на тези легенди, пред които се прекланят. Трябва да се покажат не само таланта, но и минусите им, за да успеят да изградят живия образ на тези велики творци.

Андрей разказва, че са приятели с Иван почти 40 години - от лятото на 1986 година, а работят заедно от 1999 година. Връзката им се гради на толерантност и разбиране, но носят отговорност за много хора, с които работят заедно. „С Иван функционираме като един организъм и като семейство, което живее заедно от много години. Доверието и любовта помежду ни са водещи“, категоричен е Андрей.

„Най-голямата ми мечта е да се превърнем в първата, независима продуцентка компания в България. След като загубихме проектите си, зависими от конкурентна телевизия преди две-три години, излязохме на свободния пазар и се опитваме да продължим на всяка цена. Свободата дава предимства, но и много тежести. Мечтаем да направим филм, с който да излезем извън границите на България“, разкрива мечтата си Андрей.

„Няма нещо по-хубаво от децата. Дара е още бебе и на 5 декември стана на 1 година. Васил е на 7 години и половина и имам повече комуникация с него за момента. Той е буен, своенравен, артистичен и има някои от моите най-лоши качества. Дара е умиротворена и родена сякаш с усмивка. Всичко, което съм научил за любовта съм го научил от Еми. С жена ми живеем заедно вече 10 години и тя ме научи на всичко“, разказва повече за децата, любовта и чудесата в живота си.

Въпреки че е шаблонно, за Андрей най-голямото чудо в живота му са децата, защото те му дават друг поглед върху света.

Повече за загубата на баща му в детска възраст, за наследството и болката от загубата, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова