Неочаквани приключения очакват зрителите с епизода на „Кошмари в кухнята“ този понеделник. В продължение на пет години Христо Лесев се развива професионално в Лондон и работи за един от най-богатите хора в света. Приключва с емигрантския живот, за да е близо до майка си и се прибира в родния си град Ихтиман. Там се чувства истински щастлив и решава да развива собствен бизнес.

Спира се на работеща механа, която купува, но продължава дейността й, без да направи абсолютно никакви промени – нито в менюто, нито в персонала, нито в облика на заведението. Разчитайки на работата по инерция и на дългогодишния опит на готвачите в кухнята, Христо не си дава сметка за сериозните проблеми, които е наследил заедно със своята покупка.

Шеф Манчев ще разкрива едно по едно слабите звена в механата на Христо, поставяйки своята безкомпромисна оценка. Какви ценни съвети ще даде кулинарният експерт и ще успее ли да върне усмивките на лицата им, припомнете си в „Кошмари в кухнята“ този понеделник от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова