Анестезиолог възлага специална задача на „Магнум“ и Хигинс
Смърт в Рая в "Магнум"
Магнум и Хигинс разследват мистериозно изчезване в "Магнум"
Хигинс и Рик са в сериозна опасност в "Магнум"
Магнум и Хигинс са спасители под прикритие в „Магнум“
Гергана Данданова: В „Клетката“ ни очаква доста зрелищен, неочакван и с много обрати финал
Гледайте епизода на сериала от 21.00 ч. по NOVA
Магнум и Хигинс разследват грабеж – възрастен мъж е нападнат в дома си от двама маскирани мъже, единият от които успява да открадне скъпоценна огърлица, принадлежала на покойната съпруга на мъжа.
Междувременно жена на име Верна ги търси за съдействие в опитите й да открие отчуждения й син, който е самият Т.С.
Не пропускайте епизода на сериала от 21.00 ч. по NOVA.
