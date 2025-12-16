Магнум и Хигинс разследват грабеж – възрастен мъж е нападнат в дома си от двама маскирани мъже, единият от които успява да открадне скъпоценна огърлица, принадлежала на покойната съпруга на мъжа.

Междувременно жена на име Верна ги търси за съдействие в опитите й да открие отчуждения й син, който е самият Т.С.

Редактор: Боряна Димитрова