„Пресечна точка”: За скандалите в парламента и за скритите камери в столично училище
"Съдебен спор" поднася изненада на зрителите на NOVA
„На кафе“ с Владо Михайлов, Роксана, Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова
Най-силната жена в сезон 7 на „Игри на волята“ – Радостина: Борбеният ми дух надви всички изпитания
Котаците срещу Акулови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За машинния вот на предсрочните избори и за надеждите за примирие в Украйна
В предаването с водещ Диана Найденова в четвъртък ще видите
На 18 декември в „Челюсти” с Диана Найденова очаквайте:
Удължителен закон за бюджета – рисковете? Мнения по темата ще сблъскат Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал и главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.
„Челюсти" с Диана Найденова всеки вторник и четвъртък след емисията в 18:00 ч. по NOVA NEWS.
