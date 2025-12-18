Магнум и Хигинс са наети от годеницата на починал мъж, който е работил като санитар в психиатрична болница. Въпреки че смъртта е посочена като самоубийство, има няколко подозрителни обстоятелства. Хигинс минава под прикритие като новоназначен психотерапевт и почти самата тя става жертва, когато убиецът е притиснат в ъгъла.

Междувременно Гордън и синът му предприемат пътуване до континента, за да посетят колеж, който Денис желае да посещава. Докато са в ресторант, двамата са подложени на тормоз от мъж расист, което кара Денис да преразгледа избора си на училище.

По същото време , но на друго място детектив Чайлдс проследява следи на мъжете, които преследват Магнум, Рик и Т.С., и се озовава в къща, която експлодира. Скоро един от наемниците преследва T.C. на работната му площадка и насочва пистолет към него.

Не пропускайте епизода на сериала от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова