Чаровните частни детективи отново се заемат с поредния заплетен случай. Докато T.C. лежи кървящ от огнестрелна рана, Рик е взет за заложник. Добрата новнаа е, че преди това успява да предаде съобщение на Магнум, че наемниците, които са настроени да отмъстят за смъртта на Ахмад Хадид, са след тях. Магнум получава съобщението точно навреме, за да осуети нападение в "Гнездото на Робин".

Джулиет успява да идентифицира главния мозък на заговора като Надин Амхърст, която някога е била помощник на Хадид. Оказва се, че Надин е имала романтична връзка с него и след като той е убит, тя ражда син от връзката им. Магнум планира бягство от затвора за един от наемниците, знаейки, че мъжът ще ги отведе до Надин и Рик. Ще успеят ли Магнум, Хигинс и Гордън да открият Рик и да го спасят навреме?

След тежкото нараняване T.C. се събужда в болница жив, но за него е голям проблем, че няма никакви усещания в краката си. Какви са шансовете му за подобрение, гледайте развързката в епизода тази вечер.

Редактор: Боряна Димитрова