Калин бе един от най-ярките герои в „Игри на волята“, любимец на жените и звездата на сезона, който впечатли зрителите със скромността, постоянството и характера си. Семейството му от планинари, което видяхме в края на сезона, родителите му Янка и Христо, както и брат му Момчил, заедно с Калин Христов днес са гости в студиото на „На Фокус с Лора Крумова“. Баща му признава, че в началото е бил скептичен за участието му, но сега официално го поздравява за представянето му.

Семейство Христови са планинари и обикновено избират диви места, когато отиват на почивка. Обичат да ходят на море на Камен бряг, тъй като е диво място, на което човек се чувства свободен. За родителите е важно децата да са в планината и така са ги възпитали от малки. Майка му Янка разказва, че се е запознала с Христо след като се е записала на курс по катерене и неин инструктор е бил бъдещият й съпруг. За Христо е важно във възпитанието да не се гледат децата в саксия и да не бъдат непрекъснато обгрижвани. Така постепенно свикват с трудностите в живота. Христо Христов е на мнение, че планината го зарежда и тя е важна за здравето на всички.

„Нашите обикновено през лятото организират тиймбилдинг програми и сме с тях по планините. Занимаваме се и с рафтинг“, разказва Калин. Майка му допълва, че ходят редовно на едно море заедно, а зимата са на хижа Безбог, където имат възможност да карат ски и да се разхождат по върховете. Традиционно копаят дупка в замръзналото езеро и се къпят в ледената вода.

Калин разказва, че се занимава с визуализация на 3D студиа и има собствен сайт, докато брат му Момчил е треньор по катерене, като основно се занимава с малки деца.

„След „Игри на волята“ станах много разпознаваем. Излизам навън и всички ме чувстват като техен приятел. Известността не е толкова голяма като при някоя популярна личност, например актьор, но съм Калин, който е участвал в предаване“, признава Калин.

Известността на участника в риалитито помага в инициативата за изграждане на еко пътеки на Ботевските четници, след битката във Врачанския Балкан. В кампанията се включват много хора, които са разбрали в следствие на обявяването в ефира на NOVA. Целта на семейството чрез тази кампания не е да развива комерсиален туризъм, а по-скоро да желаещите да усетят историята на място в планината.

Повече за страстта на семейството на Калин към екстремните спортове и забавни истории в планината, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова