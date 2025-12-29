Този понеделник от 20.00 ч. зрителите на NOVA ще се потопят в американската семейна комедия „Не си играй с огъня“ на режисьора Анди Фикман. Той събира отбор от добри комици като Джон Легуизиамо, Джон Сина и Кийгън-Майкъл Кей, превъплъщаващи се в екип елитни пожарникари, водещи непрестанни битки срещу горските пожари в Калифорния. Извикани по спешност, пожарникарят Джейк Карсън и елитният му екип, се притичват на помощ на три братчета и сестричета, които са заклещени в горяща кабина.

Пожарникарите бързо осъзнават, че нито един курс на обучение не може да ги подготви за най-голямото предизвикателство, с което са се сблъсквали до момента – да гледат деца. Докато животът, работата и пожарната им се преобръщат с главата надолу, тримата мъже разбират, че децата, също като огъня, са диви и непредсказуеми. Ще успеят ли пожарникарите да докажат авторитета си на възрастни пред лудуващите деца или ще търсят друг подход, с който да ги научат да не си играят с огъня?

