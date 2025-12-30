Първият самостоятелен концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази, който обединява поп музиката и класическото звучене в емоционална хармония ще прозвучи в ефира на NOVA тази вечер от 22:30 часа.

Зрителите ще се потопят в магията на музиката с новите оркестрации на най-обичаните песни на Михаела, сред които „И аз съм тук“, „Опасно близки“ и „Приливи и отливи“. Сцената ще оживее с впечатляваща визуална режисура, хореография и специални гости в лицето на легендарната Мими Николова, Графа и Дара Екимова, които ще допълнят спектакъла с искрена дълбочина.

Незабравимо музикално и визуално преживяване очаква зрителите пред малкия екран – гледайте първия самостоятелен концерт на Михаела Филева на 30 декември, вторник от 22.30 часа по NOVA.

