Гледайте първия самостоятелен концерт на Михаела Филева на 30 декември, вторник от 22.30 часа по NOVA

Първият самостоятелен концерт на Михаела Филева със симфоничен оркестър под диригентството на маестро Максим Ешкенази, който обединява поп музиката и класическото звучене в емоционална хармония ще прозвучи в ефира на NOVA тази вечер от 22:30 часа.

Зрителите ще се потопят в магията на музиката с новите оркестрации на най-обичаните песни на Михаела, сред които „И аз съм тук“, „Опасно близки“ и „Приливи и отливи“. Сцената ще оживее с впечатляваща визуална режисура, хореография и специални гости в лицето на легендарната Мими Николова, Графа и Дара Екимова, които ще допълнят спектакъла с искрена дълбочина. 

Незабравимо музикално и визуално преживяване очаква зрителите пред малкия  екран – гледайте първия самостоятелен концерт на Михаела Филева на 30 декември, вторник от 22.30 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова

