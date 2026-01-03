Но може ли един миньор да впечатлява освен на Арената и в кухнята?

В студиото на „Събуди се“ Теодор Венков-Чикагото споделя, че е щастлив от запознанството си с останалите участници в „Игри на волята“. С част от тях остава близък и в живота. „Срещнах много стойностни хора в предаването. Научиха ме на много неща, включително да бъда по-смирен. Радвам се, че се паднах в този сезон, с тези хора и в това племе. Нямаше и един лош човек във Феномените.“

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Чикагото признава, че се е обект на засилено внимание от страна на феновете на „Игри на волята“. Хората го спират, за да се снимат с него. Споделя, че може да готви определен набор от ястия, но всички са качествени. Той ще направи опит да впечатли и самия шеф Манчев в новите епизоди на „Черешката на тортата“ през предстоящата седмица.

„Планирам да впечатля шеф Манчев със своя рецепта за бон филе (свински гърдички от младо женско прасенце). Измислил съм я сам и предполагам, че ще я одобри. Получават се много добре – независимо дали ги приготвям на барбекю или на фурна. Стават така добре, че гостите искат да си вземат за вкъщи. Паднах се първи в „Черешката на тортата“ и се сетих да приготвя и пилешко, но не съобразих, че сред гостите ми може да има вегетарианци. Но такъв ми бил късметът. Избрах да готвя заедно с тъща ми и да приготвим заедно чийзкейк, за да проследи дали слагам всички продукти в правилния ред. Смятам, че се справих под нейното зорко око. Показах, че мога да правя и десерт. Макар че не бях правил досега. Винаги съм бил близък с нея. Тя ми е като втора майка. Живеем заедно от доста години и съм свикнал много да е около мен“, разкрива Чикагото.

Редактор: Боряна Димитрова