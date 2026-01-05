В понеделник старт на новия сезон на кулинарната надпревара „Черешката на тортата“ поставя Теодор Венков-Чикагото, познат на зрителите на NOVA от седми сезон на „Игри на волята“. Екстравагантният миньор, освен любимец на феновете на екстремното риалити, е добре познат в Стара Загора и тази седмица ще се състезава за титлата най-добър кулинар с още четири риалити звезди от популярни телевизионни предавания. Новият сезон започва и с нови правила – участниците ще бъдат оценявани не само за уменията си в кухнята, но и за своето гостоприемство. Звездата, доказала се на Арената на „Игри на волята“, стигна до финала на риалитито и въпреки че не успя да вземе голямата награда, се чувства истински победител. Но ще успее ли да се справи със задачата му в „Черешката на тортата“ и да нахрани добре гостите си?

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Менюто, което Чикагото поднася на компанията, стартира със салата със спанак и котидж сирене, последвана от броколи с кашкавал за предястие. За основно домакинът приготвя две ястия - пилешко филе с майонеза и свинско по негова собствена рецепта. Десертът, с който планира да завърши изисканата вечеря, е чийзкейк с малини и кленов сироп. Ще се съобрази ли Чикагото с вкусовете на гостите си и ще прецени ли, че освен мюсюлманин, който не яде свинско месо, може сред дамите да има и вегетарианки? Ще има ли забележки шеф Манчев по приготвянето на храната и ще получи ли подкрепа в кухнята?

Суетният и весел домакин ще се опита да се превърне в душата на компанията, но с каква изненада ще посрещне гостите си в уютния си дом? С какви изисквания и претенции ще го изненадат и ще успее ли Чикагото да задоволи любопитството им относно многобройните естетични корекции, които си е правил? Ще вдигне ли високо летвата домакинът и какви оценки ще получи за храната и за гостоприемството си в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер от 20.00 ч. в ефира на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова