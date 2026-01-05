Софтуерният инженер Александър Александров или познат от „Игри на волята“ сезон 7 като Алекс е на 50 години и е горд баща на 6 деца. С пет от тях живее в България, а най-голямата му дъщеря е останала да живее в САЩ. Въпреки възрастта, той разчиташе не само на добрата си физическа подготовка, но и на опита и мъдростта, натрупани през годините и се класира на почетното трето място на финала в екстремното риалити. Той е най-възрастният финалист в „Игри на волята“ за всички територии за целия свят. Участникът показа, че умее да влиза в ролята на лидер, но и да играе в екип, като често му се налагаше да мотивира съотборниците си. През целия сезон той бе старейшината на Феномените и мозъкът на племето, като успяваше да пресметне предварително всеки ход в играта. Бронзовият медалист днес е специален гост в студиото на „На кафе“, където признава, че 2025 е била година на промяната за него. Оказва се, че възрастта не само не му пречи, но по-скоро му помага при участието му в предаването. За него „Игри на волята“ е вид симулация на живота, а опитът му помага да стигне напред в предаването.

„Изпитах един рестарт и се надявам да съм дал пример на хората на тази възраст да покажат силите, уменията си и натрупания опит. Възрастта няма значение за мен. По-скоро съм мотивиран да видя хора около мен, които да надскочат битовизма и ежедневните отговорности. Основният урок, който научих в Игрите е, че трябва да вземеш решение за промяна. Това, което искам да остане за хората от моето представяне е, че взех решение, подстрекаван от дъщеря ми Сандра, да се откъсна от живота. Тя ме провокира и аз приех предизвикателството. Изглежда лесно на екрана, но е адски вълнуващо да си в него. Вътре си в една страхотна атмосфера, в която всеки ден си предизвикан. Влизайки, в началото не бях в добра форма, но се огледах и си казах, че няма да стане само с присъствие. Искам на всички хора, които гледаха предаването да предам урока, че трябва да отделиш време за себе си и то чисто физически. Аз всеки ден отделях време за тренировки. С Калин тренирахме всеки ден, а на Резиденция дори по два пъти. В живота се научаваш, че най-важните неща са загубите. При тях хората обикновено или се предават или се амбицират. Аз имах слаб старт и се амбицирах жестоко. Усещах физическата ми промяна и съответно, когато се чувстваш добре физически, умът започва да работи по друг начин. Затова хората трябва да започнат и ще видят и резултатите“, разкрива мотивацията си участникът.

Алекс разказва, че в социалната игра е бил себе си през цялото време и е търсел хора, които са на неговото мислене. В предаването обикновено влизат хора, които не се познават, но двамата с Калин си пасват още от самото начало. През цялото време се е учел на играта от останалите играчи, които са я познавали по-добре. Социалната игра за него е нормалното му поведение, както се държи извън предаването, като основното е било подобряването и развиването му. В следствие на участието му в „Игри на волята“, Алекс променя ежедневието си – ходи редовно на фитнес и се храни здравословно. Фокусът естествено е върху децата му, но докато малката му дъщеря ходи на курс по Конг фу, той тренира в съседната фитнес зала.

„Виждам, че съм пример за много хора в момента и затова искам да им кажа – тренирайте и се грижете за тялото си. Това ще окаже влияние и върху ума и поведението ви, но най-вече ще окаже влияние и върху децата и околните. За мен карането на ски е задължително през зимата и това ми е останало от детството. Няма така столица в света, в която да си на 30 минути от възможността да караш ски. Настоявам децата ми от 4-годишни да са на ски“, категоричен е Алекс.

Бронзовият медалист признава, че не очаквал, че ще стигне толкова напред в играта, но децата му се гордеят с представянето му. Те са видели, че баща им е успял да мине през трансформацията – въпреки колебанията в началото, с постоянство се е справил с трудностите. Алекс не спира да повтаря думите, които често казваше и в „Игри на волята“: „Не търсете оправдания или виновен за провалите, а търсете решения. Пробвайте, защото човек се учи.“

Алекс разказва, че иска да мотивира хората да имат повече деца, като продължение на себе си. Уменията, които е научил, ги предава на децата си. Така се надява успехите, които има да ги види умножени чрез потомството.

Още интересни истории, свързани с голямото му семейство, живота му в САЩ или за страстта му към агрофитнеса, гледайте във видеото.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова