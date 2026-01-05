Риалити изкусителката Валерия Дакова е следващият домакин в „Черешката на тортата“ този вторник. След като премина през няколко риалити формата Валерия се изявява най-активно като инфлуенсър - тя успява да превърне хобито си в професия и тъй като няма притеснения от камерите, е готова да отвори дома си за компанията.

Домакинята обича да привлича погледите и да акцентира върху различни интересни детайли или домашния й любимец. Инфлуенсърката държи изключително много на представянето си, затова подбира внимателно по форма, размер, цвят и красота продуктите. Тя разтваря тетрадката, в която е събрала свои любими рецепти от интернет и безпроблемно се развихря в кухнята. Сред верните й помощници ще бъде изкуствения интелект, но ще успее ли да й отговори на всички въпроси?

Валерия планира амбициозно меню, с което да вдигне летвата много високо. Вечерята й започва с импровизация на салата Капрезе, последвана от предястие под формата на пълнен патладжан в доматен сос. За основно домакинята избира традиционна българска мусака, но в нестандартно изпълнение и сервиране. Десертът е нейната любима рецепта от детството – сладък салам, но с модерна презентация.

Амбицията на домакинята да грабне плакета я тласка към перфекционизъм, но ще бъде ли оценена високо? Готова ли да експериментира или ще се придържа към рецептите? Ще има ли кризи в кухнята и колко голям кулинар ще се окаже изкуствения интелект?

