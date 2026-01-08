Магнум и Рик се заемат със случай, за да открият изчезнал свидетел, който може да оправдае невинен мъж, обвинен в убийство. Джъстин и приятелят му Адам се прибират от Ла Мариана и след инцидент се блъскат в полицейска кола. След удара Адам и полицаят в другата кола са мъртви. Джъстин, който е на пътническата седалка го очаква същата съдба, но мистериозен непознат, идва на помощ, чупи прозорците и изважда пострадалите от колите. Когато пристигналите по-късно полицаи откриват пострадалите отвън, се оказва невъзможно да преценят кой е шофирал. Тъй като колата е притежание на Джъстин, полицаите го арестуват за непредумишлено убийство. Джъстин го очакват 8 години затвор, освен ако Магнум и Рик не успеят да открият свидетеля, който го е измъкнал от колата, и да докажат, че той не е шофирал.

Междувременно Магнум и Хигинс се явяват на тест за подновяване на лиценза. Докато Магнум преминава, Хигинс изненадващо се проваля и е много ядосана и разочарована, тъй като досега не се е проваляла за нищо в живота си. Силно надъхана и амбицирана е следващия път да се докаже.

Редактор: Райна Аврамова