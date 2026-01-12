-
Нолън защитава невинността си в съда в „Новобранецът“
Изчезнал геймър и търсене на скрито съкровище в „Магнум“
Силно земетресение и хаос в града в „Новобранецът“
Магнум помага на убиец на полицай в „Магнум“
Опит за убийство на Нолън в „Новобранецът“
„Магнум“ разследва реална опасност в кухнята на елитен ресторант
Гледайте епизода на сериала тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
Магнум и Хигинс се съгласяват да помогнат на тийнейджър амиш, който пътува до Хаваите, за да намери сестра си. Детективите се заемат с издирването на младото момиче, което е дошло на острова за специален ритуал на амишите, но никой няма представа къде е изчезнала. Скоро в процеса на разследване, те разбират, че момичето е въвлечено в дълбок свят на проблеми.
Междувременно Рик се подготвя за годишния бал на морската пехота и се опитва да разбере защо T.C. отказва да присъства.
Не пропускайте епизода на сериала от 21.30 ч. по NOVA.
