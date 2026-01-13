Гледайте епизода на сериала тази вечер от 21.30 ч. по NOVA

След като дело за убийство се разпада по време на съдебния процес, Кацумото моли Магнум да му помогне да спре убиеца да се разхожда на свобода.

Междувременно Хигинс помага на Джин Чонг  с мистерия около клиента на Джин, гледащ кучета.



Редактор: Боряна Димитрова

