В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Първи работен ден за депутатите след ваканцията и втори мандат от държавния глава – предаваме на живо от парламента и президентството.

Проверките продължават. Колко глоби за необосновано увеличение на цените са наложени от регулаторите? Гост Радомир Чолаков, зам.-председател на КЗК.

И още: След като конгресмен внесе законопроект за анексирането на Гренландия – какво следва и ще се превърне ли територията в нов щат на Америка?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова