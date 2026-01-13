Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS

В сряда в "Твоят ден"  ще видите:

Първи работен ден за депутатите след ваканцията и втори мандат от държавния глава – предаваме на живо от парламента и президентството.

Проверките продължават. Колко глоби за необосновано увеличение на цените са наложени от регулаторите? Гост Радомир Чолаков, зам.-председател на КЗК.

И още: След като конгресмен внесе законопроект за анексирането на Гренландия – какво следва и ще се превърне ли територията в нов щат на Америка?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова

