Епизодът на „ФБР“ тази вечер започва с отвличането на 5-годишно дете и жестокото убийство на неговата детегледачка на име Кармен. В хода на разследването спецполицаите откриват три различни пръстови отпечатъци – единият от които принадлежи на бившето гадже на убитата жена – Томас. Елитният отряд претърсва къщата на мъжа, където открива пистолет и наркотици. Томас обаче отрича да е замесен в отвличането и е съкрушен от новината за смъртта на Кармен. Спомня си обаче, че е забелязвал черен седан пред къщата, в която е извършено престъплението.

След като изтеглят информацията от камерите за видеонаблюдение в квартала полицаите идентифицират автомобила и неговия притежател – издирвания от Интерпол беглец на име Петров. Мъжът ръководи терористична организация, свързана с няколко жестоки атентата.

По време на разпитите по случая майката на отвлеченото дете отрича да познава заподозрения, но Скола смята, че крие нещо от разследващите.

Възможно ли е майката да е замесена в престъплението? Ще успеят ли спецполицаите да открият черния седан и отвлеченото дете?



Не пропускайте епизода на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова