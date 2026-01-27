В епизода на „ФБР“ тази вечер мъж и жена са показно разстреляни посред нощ. Поверяват разследването на Маги и Изабел. Случаят е сложен, защото се очаква да предизвика обществено недоволство. Едната от жертвите – Марисол се е подготвяла, за да стане агент на ФБР, а мъжът на име Кико е бил проблемен младеж, който се е опитвал да оправи живота си.

Кадри от видеозаписите около местопрестъплението показват бягащият извършител на кървавото деяние, който се отличава с белег на ръката. Елитният отряд стига до заключението, че пистолетът, с който е извършено убийството, е свързан с още престрелки от страна местна гангстерска банда, ръководена от мъж на име Хосе.

Спецполицаите откриват приятелката на убития мъж в опит да разберат дали е бил свързан по някакъв начин с бандата. Ще успеят ли да я убедят да проговори и наясно ли е тя с дейността на престъпниците?



Не пропускайте епизода на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова